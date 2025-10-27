Menu
Esportes

Chelsea Brasil MS suspende atividades por três dias após morte do técnico Fernando

Equipe de futsal em Campo Grande emitiu nota de pesar sobre o ocorrido

27 outubro 2025 - 13h35Luiz Vinicius     atualizado em 27/10/2025 às 13h39
Fernando era muito querido por todosFernando era muito querido por todos   (Redes Sociais)

O Chelsea Brasil MS emitiu uma nota de pesar ao longo desta segunda-feira, dia 27 de outubro, lamentando a morte do técnico Fernando Augusto Araújo de Lima, de 37 anos, e suspendeu as atividades pelos próximos três dias.

"Em respeito à sua brilhante e inesquecível trajetória no esporte campo-grandense, nós da Escola de Futebol e Futsal Chelsea Brasil MS decretamos a suspensão das nossas atividades nos próximos três dias, a conta desta data", diz o trecho da nota.

Para o Chelsea Brasil MS, o treinador era um "profissional especial que dedicou sua vida ao esporte e ao desenvolvimento de nossos jovens atletas".

"Que Deus conforte os corações dos familiares do treinador Fernando e de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo ou de conviver com ele, dentro ou fora das quadras. Nossa gratidão eterna por tudo que ele fez pelos alunos do Chelsea Brasil MS e pelo esporte em Campo Grande", conclui a nota.

Fernando estava internado há alguns dias no Hospital Regional, em Campo Grande, no entanto, a causa da internação e consequentemente a morte, não foram divulgados pela família, tampouco por amigos.

Durante o domingo, dia 26, antes de uma partida de futsal, pais e alunos realizaram uma oração para torcer pela recuperação do treinador.

Fernando será velado a partir das 17h, na Capela do Cemitério Memorial Park, na rua Francisco dos Anjos, nº 442, no bairro Pioneiros. O sepultamento está previsto para acontecer às 8h30 de terça-feira, dia 28, no Cemitério Memorial Park.

