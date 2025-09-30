Menu
Chelsea e Benfica se enfrentam pela Champions; saiba onde assistir

Confronto terá presença brasileira em campo

30 setembro 2025 - 14h08Carla Andréa

Chelsea e Benfica medem forças nesta terça-feira (30), às 15h (horário de Mato Grosso do Sul), no Stamford Bridge, pela segunda rodada da fase de liga da Champions League 2025/26.

As duas equipes chegam pressionadas após estreias com derrota e buscam reação para seguir vivas na competição. A partida terá transmissão da HBO Max.

Na primeira rodada, o Chelsea foi superado pelo Bayern de Munique por 3 a 1, em território alemão. Chalobah, contra, e dois gols de Harry Kane construíram a vitória dos bávaros, enquanto Cole Palmer descontou para os ingleses.

O resultado deixou o time comandado por Enzo Maresca na 28ª posição, ainda sem pontos, em zona de eliminação direta.

O momento da equipe londrina é instável. Nos últimos três jogos, venceu o Lincoln City pela Copa da Liga, mas perdeu para o Manchester United na Premier League e empatou com o Brighton, mesmo após sair na frente do marcador.

Para complicar, o técnico não poderá contar com Palmer, Tosin, Fofana, Delap, Essugo e Colwill, todos lesionados. Apenas Andrey Santos entra em campo pendurado.

O Benfica, por sua vez, estreou na Champions com uma derrota surpreendente por 3 a 1 para o Qarabag, do Azerbaijão, em Lisboa, resultado que custou o cargo do técnico Bruno Lage.

Agora sob o comando de José Mourinho, que fará sua estreia na fase de liga, os encarnados ocupam a 23ª colocação — a primeira dentro da zona de playoffs da Champions.

Apesar do revés continental, o clube português chega embalado no cenário doméstico: venceu duas vezes e empatou uma nas últimas rodadas, assumindo a terceira posição do Campeonato Português, a apenas um ponto dos rivais Porto e Sporting.

Mourinho não terá à disposição Manu Silva e Alexander Bah, lesionados no ligamento cruzado do joelho, além de Bruma, com problema na panturrilha. A tendência é que o treinador mantenha a escalação utilizada contra o Gil Vicente.

O confronto desta terça reedita um duelo recente entre os clubes: há três meses, o Chelsea goleou o Benfica por 4 a 1, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, com gols de Reece James, Nkunku, Pedro Neto e Dewsbury-Hall, enquanto Dí Maria descontou de pênalti.

A vitória foi decisiva para a campanha que terminou com título inglês, diante do PSG na final.

