Ciclista campo-grandense se destaca em prova do L'Étape, no Rio de Janeiro

O ciclista campo-grandense João Rezek, de 26 anos, se destacou na última edição da prova L'Étape Rio de Janeiro, ao conquistar o 27° lugar em sua categoria e ficar entre os 100 primeiros na classificação geral, que contou com mais de 3 mil atletas.

Essa prova é uma das mais tradicionais do ciclismo brasileiro, pois é uma extensão oficial do Tour de France, o mais prestigiado circuito internacional.

Ele representou a capital sul-mato-grossense e contou com apoio do auxílio-atleta, oferecido pela Funesp (Fundação Municipal de Esportes).

"Participar de uma prova que representa uma fração do Tour de France foi extremamente gratificante. Mais do que uma colocação, foi a realização de um sonho como atleta amador e uma confirmação de que estou no caminho certo no esporte", contou João.

Contando com apoio da pasta, o próximo passo do ciclista é participar de uma prova internacional.

