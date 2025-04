Ciclo Reis Coronel Antonino celebra 4 anos com evento gratuito

A Ciclo Reis Coronel Antonino, localizada na Avenida Coronel Antonino, 1930, em Campo Grande, comemora seus quatro anos de história com um evento especial no próximo dia 30 de abril.

Aberta ao público e com entrada gratuita, a celebração será realizada na própria loja, a partir das 17h, reunindo grandes influenciadores do mundo do pedal, música ao vivo e diversas atrações para os visitantes.

Parte do grupo Ciclo Reis, que acumula mais de 25 anos de atuação no Mato Grosso do Sul, e a unidade Coronel Antonino é certificada como Shimano Service Center, título que atesta excelência em manutenção e conserto de bicicletas.

Segundo o sócio da loja, Cleverson Duarte, a celebração vai além de um simples aniversário. "Será uma oportunidade única para ciclistas, simpatizantes e famílias aproveitarem um ambiente de diversão, troca de experiências e, claro, conhecerem de perto a nossa estrutura e atendimento, que seguem os mais altos padrões de qualidade", destacou.

Entre as atrações confirmadas estão influenciadores que são referência no universo do ciclismo. Rafael Obelix, criador do movimento "Feito é melhor que perfeito" e com mais de 1 milhão de seguidores, estará presente.

Zeca Félix, embaixador da Shimano Brasil, conhecido pelo bom humor e paixão pelo ciclismo, também participará da festa. E Ph Fernandez, especialista em conteúdos e dicas para ciclistas de todos os níveis, completa o time de presenças ilustres.

Serviço:

Local: Ciclo Reis Coronel Antonino – Av. Coronel Antonino, 1930 – Campo Grande (MS)

Data: 30 de abril (quarta-feira)

Horário: A partir das 17h

Entrada: Gratuita

