Para sediar jogos da Fundesporte cidades devem apresentar propostas

Da redação com assessoria

O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte-MS) publicou no site oficial o calendário das ações 2019, da sua Gerência de Desenvolvimento Esportivo (Gedel).

Os municípios interessados em sediar uma etapa dos Jogos do Calendário Esportivo da Fundesporte, devem encaminhar à fundação um ofício assinado pelo prefeito, até 1º de março de 2019. Mais informações com o professor doutor Paulo Ricardo, responsável pela Gedel através do telefone (67) 3323-7202, de segunda a sexta-feira.

Confira a programação com os eventos e as datas.

Deixe seu Comentário

Leia Também