Cinco jogos abrem hoje a oitava rodada do Brasileirão neste sábado; confira

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol começará neste sábado (5), com cinco partidas acontecendo pelo país.

No estádio Presidente Vargas, o Fortaleza, primeiro time na zona de rebaixamento, recebe o Juventude, 15º lugar. O duelo acontece às 15h (horário de MS).

Mais tarde, às 17h30 (horário de MS), o Corinthians vai até Mirassol encarar o time com o mesmo nome da cidade. O timão vem de vitória diante do Internacional e tenta entrar no ‘G-6’ do campeonato, enquanto o caçula da competição busca o segundo triunfo.

No mesmo horário, outras duas partidas. O Grêmio busca os três pontos diante do Bragantino – atual segundo colocado e lutando pela liderança -, em Porto Alegre (RS). Já o penúltimo colocado Vitória encara o Vasco no Barradão, em Salvador (BA).

Fechando os jogos de hoje, o Flamengo tenta a recuperação contra o Bahia, no Maracanã, às 20h (horário de MS).

Veja a tabela de pontos do campeonato:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também