Circuito de vôlei de praia acontece na Praça Belmar Fidalgo nesta quinta-feira

O Circuito Estadual de Vôlei de Praia será realizado nesta quinta-feira (20), a partir das 8h, na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, em Campo Grande. A novidade da competição é participação de atletas estrangeiros.

A competição contém 43 duplas, femininas e masculinas, e vão representar seis municípios de MS. São eles: Campo Grande, Dourados, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante, São Gabriel do Oeste e Três Lagoas.

Segundo a FVMS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), a novidade desta edição é a participação de atletas convidados da Venezuela e Japão.

Confira abaixo a programação completa do Circuito Estadual de Vôlei de Praia:

Quinta-feira (20) | Categoria sub-17

Horário: 8h;

Horário: 15h (as finais);

Sexta (21) | Categoria sub-19

Horário: 14h30;

Sábado (22) | Categoria adulta

Horário: 8h;

Praça Esportiva Belmar Fidalgo fica na rua Dom Aquino, 2.536.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também