Inédito! Operário avança pela 1ª vez à segunda fase do Brasileirão Feminino A3

O Operário-MS conquistou no último sábado (10) uma classificação inédita para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3, ao vencer o Cresspom por 1 a 0, em Brasília (DF).

O gol da vitória histórica foi marcado por Aissa, aos 45 minutos do primeiro tempo. O técnico César Fuscão elogiou o empenho da equipe diante do alto nível do torneio.

“As equipes são mais niveladas no Brasileiro, então os confrontos são mais duros. A gente começou a preparação um pouco tarde, fomos ajeitando durante o campeonato, mas foi tudo dentro da expectativa”, avaliou.

Com duas vitórias e uma derrota, o Galo da Capital encerrou a primeira fase com seis pontos. A campanha começou com uma vitória por 5 a 4 sobre o Operário-MT, no Estádio Jacques da Luz, seguida de uma derrota para o Vila Nova (2 a 0), e o triunfo decisivo contra o Cresspom.

Na segunda fase, o Operário-MS enfrentará o Galvez (AC) em confrontos de ida e volta. A primeira partida está prevista para o próximo fim de semana, em Campo Grande.

Já o duelo decisivo será fora de casa, em Rio Branco, no fim de semana dos dias 24 e 25 de maio, com datas e horários a serem definidos pela CBF.

