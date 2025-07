Classificado! Brasil bate Turquia e chega à 10ª vitória na Liga das Nações masculina

A Seleção Brasileira masculina de vôlei conquistou, na madrugada deste sábado (19), a sua 10ª vitória na Liga das Nações (VNL) ao derrotar a Turquia por 3 sets a 1 (25-22, 26-24, 22-25 e 25-22), em Chiba, no Japão.

Com o resultado, o Brasil permanece na liderança isolada da fase preliminar, com 29 pontos, e já está classificado para a fase final do torneio.

O confronto começou com superioridade brasileira no primeiro set, mas os turcos cresceram e impuseram equilíbrio nos sets seguintes.

Ainda assim, o time comandado por Bernardinho manteve a compostura e fechou a partida com boas atuações de Arthur Bento e Lucarelli.

O grande destaque da partida foi o oposto Darlan, que foi o maior pontuador do jogo, com 28 pontos.

Com o triunfo, o Brasil abriu sete pontos de vantagem sobre a vice-líder Itália, que ainda joga na rodada. A liderança garante ao time uma posição privilegiada para o mata-mata da VNL.

A Seleção Brasileira volta à quadra neste domingo (20), às 1h30 (horário de Mato Grosso do Sul), para enfrentar a Alemanha, no encerramento da fase preliminar. O jogo será transmitido ao vivo pelo sportv 2.

