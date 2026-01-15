Menu
Menu Busca quinta, 15 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Esportes

Clube da Espanha repudia cantos racistas a Vini Jr em jogo da Copa do Rei

As ofensas aconteceram do lado de fora do estádio Carlos Belmonte antes da partida

15 janeiro 2026 - 14h11Luiz Vinicius
Vinicius Júnior foi alvo de cantos racistasVinicius Júnior foi alvo de cantos racistas   (Pablo Morano/Reuters)

O Albacete, clube da segunda divisão da Espanha, conseguiu feito histórico ao eliminar o Real Madrid no duelo pela Copa do Rei, nesta quarta-feira, dia 14. Porém, o time publicou uma nota de repúdio a cânticos racistas contra o brasileiro Vinicius Júnior.

As ofensas aconteceram do lado de fora do estádio Carlos Belmonte, antes da bola rolar entre as duas equipes. Não é a primeira vez que o jogador é alvo de racismo.

"Chega de racismo, isso é completamente vergonhoso. Não é a imagem que representa o povo de Albacete ou o clube", disse a nota divulgada nas mídias sociais.

Desde 2022, foram registradas 18 queixas legais de comportamento racista de pessoas na Espanha, que tinham Vinicius Júnior como alvo.

Até o momento, nem o atacante brasileiro, nem o Real Madrid se pronunciaram oficialmente sobre o episódio desta quarta-feira.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jean é um dos nomes fortes para a temporada
Esportes
Com ex-Palmeiras no elenco, FC Pantanal apresenta jogadores para a temporada
Jacques da Luz vai receber jogos do Campeonato Sul-Mato-Grossense do Pantanal e do Operário em duelos contra equipes do interior
Esportes
Após reforma, Jacques da Luz será entregue nesta sexta e estreia duelo do Estadual no domingo
Bia Haddad caiu na competição
Esportes
Bia Haddad cai na estreia e dupla de Stefani avança no WTA de Adelaide
Pedro Milans
Esportes
Corinthians encaminha acerto com lateral-direito Pedro Milans
Foto: Marcos Júnior/CBF
Esportes
Supercopa Rei: CBF define horário de final entre Fla e Corinthians
Estádio Jacques da Luz
Esportes
Presidente da FFMS acompanha melhorias estruturais no Estádio Jacques da Luz
Para famílias que enfrentarem dificuldades com acesso à internet, a Semed disponibiliza atendimento presencial na Central Municipal
Educação
Rede Municipal abre período de matrícula para novos alunos do ensino fundamental
Dupla segue avançando na competição
Esportes
Parceria Rafael Matos e Orlando Luz vai às quartas de ATP de Brisbane
O atacante, de 24 anos, surgiu na base do Futebol Clube Verê, do Paraná, mas terminou sua formação no Cruzeiro.
Esportes
Igor Thiago vira brasileiro com mais gols em uma edição da Premier League
Atletas voltam ao cenário mundial
Esportes
Calderano e Bruna Takahashi abrem temporada 2026 nesta quinta no Catar

Mais Lidas

Deputado Antônio Braga
Geral
Morre o ex-deputado estadual, Antônio Braga, aos 87 anos
Foto: PMCG
Cidade
Funesp abre processo seletivo com salários de até R$ 6 mil em Campo Grande
Foto: Reprodução
Geral
Vídeo: Henri Castelli tem convulsão durante prova do líder no BBB
O crime teve origem em um conflito passional
Polícia
Homem foi morto a facadas após defender esposa de xingamento no Jardim Noroeste