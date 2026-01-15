Clube da Espanha repudia cantos racistas a Vini Jr em jogo da Copa do Rei

O Albacete, clube da segunda divisão da Espanha, conseguiu feito histórico ao eliminar o Real Madrid no duelo pela Copa do Rei, nesta quarta-feira, dia 14. Porém, o time publicou uma nota de repúdio a cânticos racistas contra o brasileiro Vinicius Júnior.

As ofensas aconteceram do lado de fora do estádio Carlos Belmonte, antes da bola rolar entre as duas equipes. Não é a primeira vez que o jogador é alvo de racismo.

"Chega de racismo, isso é completamente vergonhoso. Não é a imagem que representa o povo de Albacete ou o clube", disse a nota divulgada nas mídias sociais.

Desde 2022, foram registradas 18 queixas legais de comportamento racista de pessoas na Espanha, que tinham Vinicius Júnior como alvo.

Até o momento, nem o atacante brasileiro, nem o Real Madrid se pronunciaram oficialmente sobre o episódio desta quarta-feira.

