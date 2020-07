Clube perde único patrocinador após contratar Bruno

O Rio Branco Futebol Clube perdeu seu único patrocinador, rede de supermercados Arasuper, após anunciar a contratação do goleiro Bruno, condenado por homicídio triplamente qualificado pela morte de Eliza Samúdio.

A contratação do ex-flamengo foi anunciada no domingo (26) e, logo na segunda-feira (27), o patrocinador suspendeu o contrato com o clube acriano.

A relação entre a empresa e o clube também envolvia as categorias de base, com o fornecimento de alimentos aos jogadores que ainda não se profissionalizaram. Veja a nota da rede de supermercados:





O goleiro Bruno Fernandes, campeão brasileiro com o Flamengo em 2009, foi preso em 2010 e condenado em 2013 a 20 anos e nove meses de prisão por conta do homicídio triplamente qualificado de Eliza Samúdio, além de sequestro e cárcere do filho do casal.

Deixe seu Comentário

Leia Também