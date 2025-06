Clubes são convocados para discutir Série B do Estadual de MS

Clubes de Mato Grosso do Sul interessados em participar da Série B do Campeonato Estadual foram convocados pela FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) para a reunião do Conselho Arbitral, que deve acontecer no dia 2 de julho.

O encontro servirá para tanto a federação, quanto os clubes eventualmente participantes da edição, discutam o formato da competição e também o regulamento.

A FFMS informou que em abril deste ano, 13 clubes haviam manifestado interesse em competir, mas conforme o presidente Estevâo Petrallás, a expectativa é que dez estejam na competição.

Na reunião preliminar, ocorrida nesta terça-feira (3), foram apresentados três formatos para competição, sendo todas com início em 31 de agosto e término no dia 2 de novembro.

Dois formatos propostos dependem do número de clubes que confirmarem participação. Em um deles, os clubes seriam divididos em dois grupos e se enfrentariam dentro das chaves em turno e returno. Os dois melhores de cada lado se classificariam para semifinal, com dois confrontos eliminatórios em ida e volta. Os finalistas disputaram o título também em ida e volta e garantiriam o acesso.

Em outra proposta, a primeira fase teria 12 clubes divididos em três grupos e se enfrentariam dentro das chaves em turno e returno. Oito clubes avançam para as quartas de final, com confrontos eliminatórios em ida e volta, o mesmo acontecendo na semifinal e decisão, com os finalistas garantindo o acesso.

