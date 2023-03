COI recomenda que russos possam competir como atletas neutros em competiÃ§Ãµes

O Comitê Olímpico Internacional (COI) recomendou que as federações internacionais autorizem atletas com passaportes da Rússia e de Belarus a participarem de competições internacionais como atletas neutros em modalidades individuais, ou seja, sem representarem seus países.

“Vemos isso quase todos os dias em vários esportes, principalmente no tênis, mas também no ciclismo, em algumas competições de tênis de mesa”, afirmou o presidente do COI, Thomas Bach, sobre os atletas participarem das competições sem representarem os países.

A recomendação foi feita nesta terça-feira (27) pelo comitê executivo do COI, que ainda irá decidir se os atletas poderão disputar a Olimpíada de Verão de Paris (2024) e a de Inverno na Itália (2026).

A proibição de atletas com passaportes russos e bielorrussos está em vigo desde fevereiro do ano passado, quando a Rússia invadiu a Ucrânia.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também