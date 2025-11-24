Com 11 jogadores sul-mato-grossenses, Sesc MS Vôlei representará estado na Superliga B

O vôlei sul-mato-grossense estará oficialmente representado na Superliga B, segunda competição mais importante do país na modalidade. O Sesc MS Vôlei estará representado o estado nas quadras. E entre os atletas, 11 são nascidos em Mato Grosso do Sul e outros 8 foram captados de outros estados.

A vaga na atual edição do torneio havia sido conquistada após impressionante campanha da Associação Campo Grande Vôlei, que disputou a competição nacional com o nome Pantanal Vôlei. Em Salvador, entre oito equipes concorrentes, o time sul-mato-grossense conquistou três vitórias e sofreu apenas uma derrota, garantindo a terceira posição e, consequentemente, o acesso à nova categoria.

Agora, com novos nomes e nova parceria, o time passa a se chamar Sesc MS Vôlei, contando com participação Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundesporte, e de empresas parceiras como Sanesul, Academia Pleno Vigor e Vetorial Siderurgia, além do Sesc.

A equipe estreia fora de casa no dia 29 de novembro, às 19h30, contra Blumenau, no Centro de Eventos – Ascurra. O primeiro jogo diante da torcida sul-mato-grossense será no dia 19 de dezembro, também às 19h30.

A Superliga B contará com 14 equipes, todas se enfrentando na primeira fase. As oito melhores avançam para as quartas de final, em confrontos diretos (1º x 8º; 2º x 7º; 3º x 6º; 4º x 5º). Os vencedores seguem para semifinal e final.

Veja quem são os atletas selecionados:

Equipe que disputará a Superliga B

Levantadores:

Erik Ortega – MS

Kauã Miguel – Tocantins

Caio Yuso – MS

Ponteiros:

Marcos Alan – São Paulo

Júlio Aguiar – MG

David Lopes – Roraima

Vinicius Schneider – Santa Catarina

Felipe Cavazin – Paraná

Líberos

Sávio Lima – MS

Wesley Carlos – MS

Opostos

Caio Renato – MS

Gabriel Haas – Rio Grande do Sul

Guilherme Lopes – MS

Centrais:

Paullo Camargo – MS

Henry Oliveira – MS

Mário Cleuber – MS

Matheus Gomes – Espírito Santo

Fabrício Pereira – MS

Técnico: João Victor

Auxiliar: Cleonir Martins

