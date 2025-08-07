Com 1,2 mil atletas, Copa de Futebol Amador começa neste sábado na Capital

O futebol amador ganha uma nova atração neste final de semana em Campo Grande. Durante a tarde de sábado (9), será dado início a 42ª edição da Copa Campo Grande de Futebol, na categoria masculina.

A competição, que faz parte do calendário de eventos de comemoração ao aniversário da cidade, comemorado no dia 26 de agosto, contará com 58 times de cinco municípios.

As equipes são de Campo Grande, Corumbá, Jaraguari, Camapuã e Ribas do Rio Pardo. Juntas, elas somam 1.270 atletas reunidos.

Os jogos do torneio serão divididos em cinco locais: Estádio Jacques da Luz, Praça do Estrela do Sul, Praça do José Abrão, Praça da Moreninha III e Praça da Moreninha II.

A Copa tem como objetivo fortalecer o futebol amador nas regiões da cidade, promover o esporte como um direito e valorizar a convivência comunitária por meio da integração entre os participantes.

