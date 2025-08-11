Com 550 atletas, Jogos dos Idosos têm início nesta terça-feira em Campo Grande

Com objetivo de promover troca de experiências e o convívio social, o Jogos Municipais dos Idosos começam nesta terça-feira (12), em Campo Grande.

Neste ano, haverá diversas modalidades a serem disputadas e ao todo, é esperado que participem 550 atletas de 13 equipes inscritas.

Conforme a Funesp (Fundação Municipal de Esporte), a edição deste ano terá as modalidades de natação, tênis de mesa, damas, atletismo, xadrez, bocha, bozó, dança de salão, dominó, malha, sinuca, truco ponto acima e voleibol adaptado.

Participarão atletas com 60 anos ou mais, com ano base sendo 1964, nascidos até 1965. No voleibol adaptado, haverá também a categoria “C”, para participantes de 50 a 59 anos, nascidos entre 1966 e 1975, nas modalidades masculina e feminina.

A cerimônia está marcada para às 15h, no Centro Municipal de Treinamento Esportivo, que fica na rua Tropeiro, n° 22, no Carandá Bosque.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também