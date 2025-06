Com 7 mil vagas, inscrições para caminhada na Corrida do Pantanal abrem hoje

As inscrições para participar da caminhada de 5km da Corrida do Pantanal abrem nesta terça-feira (3), a partir das 17h e terá um limite de vagas: serão 7 mil pessoas aptas para o percurso.

As inscrições são gratuitas e liberadas para apenas uma categoria por pessoa.

O evento está marcado para acontecer nos dias 11 e 12 de outubro, contando ainda com duas novidades: a meia maratona de 21 km e o percurso kids.

Não sabe como se inscrever? É simples. O primeiro passo é acessar o site oficial da corrida e clicar na aba "quero me inscrever". Após esse passo, preencha todos os dados necessários e por último, aguarde o e-mail de confirmação da inscrição.

Caso a pessoa tenha participado de outras edições, o acesso deverá ser feito com a senha já cadastrada.

