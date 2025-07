Com 9 vitórias em 10 jogos, Brasil enfrenta a Polônia pela Liga das Nações de Vôlei

Em partida válida pela primeira fase da competição, a seleção encara a Polônia, às 6h20 (de MS), no Japão. O jogo pode ser acompanhado na SporTV2 e VBTV.

Esse é o 11º jogo do Brasil na Liga das Nações de Vôlei (VNL) Feminina 2025. Até agora a equipe do Zé Roberto venceu 9 dos 10 jogos, com derrota apenas para a Itália, líder da classificação e atual campeã do torneio.

A Polônia também teve uma derrota, para Turquia, atual 5ª colocada. Enquanto as europeias têm 24 pontos e foram superadas somente pela Turquia, o Brasil tem 25.

As duas seleções já estão garantidas na fase mata-mata.

Depois do duelo contra a Polônia, como último compromisso da fase inicial da VNL 2025, o Brasil encara o Japão, dono da casa, no domingo (13), também às 6h20 (de MS).

