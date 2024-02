Com a saída de Hamilton da Mercedes, qual o destino de Carlos Sainz?

Nesta quinta-feira (01), os fãs da Fómula 1 tiveram uma surpresa após a Motorsport.com divulgar que o heptacampeão, Lewis Hamilton, irá deixar a Mercedes AMG Petronas em rumo a Scuderia Ferrari, em 2025.

O piloto inglês está em negociação avançada com a equipe italiana, e o novo contrato pode ser anunciado no próximo fim de semana. Hamilton renovou a permanência na Mercedes em 2023, mas pode optar por não extender a parceria para o próximo ano.

Caso aconteça, a transferência do heptacampeão para a Ferrari pode se tornar a maior da história da Fórmula 1, não no quesito de valores, mas sim por envolver duas das maiores equipes do esporte, e um dos maiores pilotos da história da categoria. Nenhum dos três envolvidos no rumor se manifestou.

Atualmente, a dupla de pilotos da Ferrari é composta pelo monegasco Charles Leclerc, e pelo espanhol Carlos Sainz. Este último pode perder a vaga para Hamilton.

Como fica Carlos Sainz nesse cenário?

O espanhol chegou a Ferrari para completar a dupla de pilotos da equipe em 2021. O espanhol é o piloto número dois. Com o rumor da ida de Hamilton para a Scuderia, Sainz pode perder o assento para o inglês e possivelmente ficar sem equipe para a temporada de 2025 da Fórmula 1.

O contrato do espanhol com a equipe italiana acaba no final de 2024, abrindo passagem para a chegada de Lewis Hamilton. Carlos Sainz chegou a Ferrari para ajudar a equipe e Charles Leclerc a vencer o campeonato. Mas, diversos erros de estratégia da equipe impediram a vitória dos italianos.

