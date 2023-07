Com apenas 8 anos, atleta de São Gabriel do Oeste coleciona vitórias em provas de rodeio

Com apenas oito anos a são-gabrielense Maitê Catelan, coleciona medalhas e premiações no esporte prova de três tambores nos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul.

A família da jovem atleta mora em São Gabriel do Oeste, distante aproximadamente 137 quilômetros de Campo Grande, mas isso não impede que ela venha até a Capital para treinar no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

De acordo com Maitê, a paixão por cavalos veio dos pais e dos avós, e se estendeu pelos outros animais, o que já fez com que ela, tão nova definisse sua profissão. “Eu nunca tive medo deles, eles me passam segurança, quando estou correndo em cima do cavalo sinto uma sensação de liberdade. Quero ser veterinária para cuidar de todos os animais”, disse

Maitê é filha única e para a mãe Luana ao mesmo tempo que é inspirador ver a paixão e o talento natural da filha para enfrentar as competições, é preocupante ver uma menina tão pequena correndo em cima de um cavalo. “Ela se dedica nos treinos, ver o brilho nos olhos dela quando está montada é simplesmente emocionante, mas por outro lado ficamos apreensivos com medo de um tombo, mas ela é cuidadosa e tem uma conexão incrível com os cavalos”, afirmou a mãe.

No dia 2 de julho, Maitê conquistou a sua primeira fivela em uma competição ao ser campeã na prova dos três tambores do rodeio da 46ª Festa da Fogueira de Jateí. A pequena conquistou o primeiro lugar na categoria mirim e ficou em segundo com paint horse Príncipe. A próxima etapa do COTTMS – Campeonato da Comissão Organizadora de Três Tambores, vai acontecer no dia 12 agosto no município de Deodápolis.





Deixe seu Comentário

Leia Também