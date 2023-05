Com auxílio atleta, judoca da Capital disputa campeonato nacional do Rio de Janeiro

O campo-grandense Vinícius Pacheco, de 15 anos, segue para disputa do Campeonato Brasileiro de Judô Sub-18, que será no Rio de Janeiro nos dias 3 e 4 de junho. O atleta foi beneficiado pelo Funesp (Fundo Municipal de Esporte e Lazer, por meio da Fundação Municipal de Esporte), através da Lei nº 6.754.

“É uma nova experiência. O treino está bem pegado, quero chegar lá e dar o meu melhor. Tenho que agradecer essa oportunidade com o Auxílio Atleta, que está me ajudando bastante, tem me possibilitado competir”, diz o judoca, que já tem três títulos estaduais e três títulos do brasileiro regional.

Celia Fernandes, mãe de Vinícius, está empolgada e bem ansiosa com a participação do filho no campeonato nacional. “Todos os dias converso bastante com ele e o ajudo na disciplina como atleta. Estou bastante ansiosa e otimista quanto ao título”.

“O apoio financeiro para os atletas é fundamental, por meio dele conseguimos apoiar e fazer com que consigamos trazer para a cidade e para o Estado grandes resultados. Ano passado os atletas trouxeram títulos importantes para nossa cidade e para o país e neste ano não será diferente”, destaca o diretor-presidente da Funesp, Odair Serrano.

Auxílio Atleta

O Auxílio surgiu por meio da Lei nº 6.754, de 20 de dezembro de 2021. Para receber o recurso, o atleta deve ser brasileiro nato ou naturalizado, possuir idade mínima de oito anos, residir no município há mais de um ano e estar em plena atividade esportiva para participar de competições.

O requerimento de concessão deverá ser apresentado à Funesp com até 60 dias de antecedência da competição. Devem ser anexados documentos que comprovem a condição de atleta, calendário do evento, relação dos gastos e comprovante de matrícula em instituição de ensino (para atletas menores de 18 anos).

Para saber a lista completa de documentos é necessário acessar o link.

