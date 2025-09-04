Menu
Esportes

Com brilho de Luis Henrique, Brasil vence com tranquilidade o Chile no Maracanã

O atacante, ex-Botafogo, saiu do banco para dar uma assistência e participar diretamente de outro gol

04 setembro 2025 - 22h37
Seleção contou com brilho de Luis Henrique para vencer o ChileSeleção contou com brilho de Luis Henrique para vencer o Chile   (Buda Mendes/Getty Images Sport)

A Seleção Brasileira demorou a engrenar no jogo, mas quando engatou as marchas, "atropelou" o Chile pelo placar de 3 a 0, com um brilho especial de Luis Henrique, que saiu do banco de reservas para participar ativamente de dois gols. O confronto aconteceu no Estádio do Maracanã, conhecido como 'Templo do Futebol'.

O jogo também serviu para a "estreia" de Carlo Ancelotti como treinador da seleção no estádio.

Com certa dificuldade para entrar na defesa chilena, que contava com inúmeros jogadores novos, já que a seleção passa por uma grande reformulação, o Brasil mostrou pouca criatividade. Casemiro chegou a marcar no início, mas o gol foi prontamente anulado pelo VAR.

Depois de muito tentar, a seleção comandada por Carlo Ancelotti, conseguiu marcar o gol em uma jogada típica brasileira: de pé em pé. A jogada começou com Douglas Santos, passou por Martinelli, Casemiro e voltou para Douglas, que achou Raphinha na área. O atacante finalizou, o goleiro conseguiu defender e a bola subiu, mas Estevão acompanhou a jogada e praticamente debaixo da trave, com o único recurso disponível, aplicou uma bicicleta e fez o único gol do jogo.

O início do segundo tempo foi monótono, novamente com a seleção enfrentou dificuldades em criar as jogadas e servir seus atacantes. Já o Chile, por sua vez, conseguiu controlar bem e chegou a arriscar algumas jogadas e ter a posse de bola, mas também pecava nas construções.

Mas bastaram duas mexidas para tudo mudar - e o placar também. 'Carleto' chamou primeiro Luis Henrique e minutos depois Lucas Paquetá. E deles nasceu o segundo gol no Maracanã. O ponta fez uma jogada individual pelo lado esquerdo e cruzou na medida para o Paquetá cabecear e estufar as redes.

E não demorou muito para o mesmo Luis acelerar outra jogada e o Brasil aumentar ainda mais o placar. O atacante recuperou a bola, tocou para Bruno Guimarães e recebeu novamente, finalizando para a defesa do goleiro, e no rebote, Bruno só teve o trabalho de balançar as redes do Maracanã.

Na próxima semana, especificamente na terça-feira, dia 9, a Seleção Brasileira viaja até a altitude para encarar a Bolívia pela última rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.

