Com Casemiro e Richarlison de volta, Ancelotti anuncia sua primeira convocação da Seleção

Carlo Ancelotti fez a sua primeira convocação na Seleção Brasileira na tarde desta segunda-feira (26), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

Ancelotti também aproveitou a oportunidade para afirmar que é "um grande orgulho comandar a Seleção, que é a melhor do mundo".

Confira a convocação:

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Bento (Al-Nassr)

Hugo Souza (Corinthians)

Laterais

Alex Sandro (Flamengo)

Carlos Augusto (Inter de Milão)

Vanderson (Monaco)

Wesley (Flamengo)

Zagueiros

Alexsandro (Lille)

Beraldo (PSG)

Marquinhos (PSG)

Leo Ortiz (Flamengo)

Danilo (Flamengo)

Meias

Andreas Pereira (Fulham)

Andrey Santos (Strasbourg)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Ederson (Atalanta)

Gerson (Flamengo)

Atacantes

Antony (Betis)

Estevão (Palmeiras)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (Wolverhampton)

Raphinha (Barcelona)

Richarlisson (Tottenham)

Vini Jr. (Real Madrid)

