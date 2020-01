Com dificuldades financeiras, Vasco da Gama volta a treinar

Saiba Mais Esportes Vasco terá patrocínio das lojas Havan em 2020

O Vasco da Gama voltou a treinar, nesta quinta-feira (9), no CT do Almirante, na zona oeste do Rio de Janeiro. O treinador Abel Braga falou das muitas caras novas do elenco, na reapresentação dos jogadores.

Às voltas com dificuldades financeiras, o clube não esta conseguindo contratar reforços para a temporada. O colombiano Fredy Guarín foi à ausência mais notada na reapresentação dos jogadores.

Com salários atrasados, o volante não deve renovar com o clube, que ainda sonha em repatriar o ídolo Dedé. O zagueiro de 31 anos deixou o clube sete anos atrás, mas ainda é cultuado como mito em São Januário.

O Vasco estreia dia 19 de janeiro contra o Bangu pelo Campeonato Carioca.

