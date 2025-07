Com dois times de Campo Grande, Série B do Estadual de MS terá seis clubes

Com seis clubes participantes neste ano, a Série B do Campeonato Estadual de Mato Grosso do Sul ganhou forma e está definida para ter início no último final de semana de agosto.

Conheça os times: EC Comercial, EC Taveirópolis, São Gabriel EC, Maracaju AC, CR Aquidauana e AA Bataguassu.

Tudo aconteceu em uma reunião nesta quarta-feira (2), com o Conselho Arbitral, que discutiu e finalizou todas as dúvidas que restavam para que a competição saísse do papel.

Com sistema de pontos corridos e duelos de ida e volta, todos os clubes se enfrentam e os dois melhores colocados da competição garantem o acesso para a primeira divisão do próximo ano. Eles ocuparão as vagas dos rebaixados Coxim AC e Aquidauanense FC.

O início será no fim de agosto e a previsão é que o torneio se encerre no início de novembro.

Na primeira rodada, o Bataguassu recebe o Comercial; Maracaju e São Gabriel se enfrentam; e o estreante Aquidauana joga contra o Taveirópolis.

