Com entrada gratuita para mulheres, Operário encara XV de Piracicaba em Campo Grande

Atuando diante do seu torcedor pela primeira vez na Série D do Brasileirão, o Operário encara o XV de Piracicaba na tarde deste domingo (14) em busca da liderança do grupo A7. O confronto entre as equipes acontece no Estádio das Moreninhas, no Parque Jacques da Luz, em Campo Grande, às 16h.

Para o primeiro encontro com seu torcedor na competição nacional, a diretoria do Galo confirmou que mulheres terão entrada gratuita. A campanha é realizada em comemoração ao Dia das Mães, comemorado exatamente neste domingo.

Este é o segundo jogo da equipe campo-grandense na competição. Na primeira partida, houve empate sem gols com a Ferroviária, em Araraquara no último final de semana.

Nos outros jogos da primeira rodada pelo grupo A7, o melhor resultado foi do Crac, de Goiás, que venceu o Cascavel, do Paraná, fora de casa, por 2 a 0. O Patrocinense, de Minas Gerais e Inter de Limeira terminaram no 1 a 1.

De acordo com regulamento da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na primeira fase os 64 clubes estão divididos em oito chaves, em formato regionalizado para facilitar a logística de transporte, por exemplo.

As equipes jogarão em turno e returno (ida e volta), totalizando 14 rodadas. Os quatro mais bem colocados de cada chave asseguram classificação à segunda fase, que já passa a ser eliminatória As próximas fases são oitavas de final, quartas de final, semifinal e final.

