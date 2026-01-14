Menu
Com ex-Palmeiras no elenco, FC Pantanal apresenta jogadores para a temporada

Clube disputará estadual sul-mato-grossense, Copa do Brasil e aguarda definição sobre a Série D do Brasileiro

14 janeiro 2026 - 17h12
Jean é um dos nomes fortes para a temporadaJean é um dos nomes fortes para a temporada   (Matheus Dahsan)

A equipe do FC Pantanal será apresentada nesta sexta-feira, dia 16, visando as participações no Campeonato Estadual Sul-Mato-Grossense e também na Copa do Brasil nesta temporada. O clube ainda aguarda uma definição para possível participação na Série D do Campeonato Brasileiro.

O grupo montado pelo Pantanal vem treinando desde meados de dezembro na Capital sob comando do técnico Glauber Caldas, que abre sua terceira temporada no clube.

Cinco atletas que estavam no clube em 2025 e retornam neste ano são conhecidos até agora. Nesta lista estão o zagueiro Júnior Henrique, o lateral André Mascena, os atacantes Pedro Neto e Edu Macedo e o volante e capitão Jean, atleta campeão por São Paulo, Palmeiras e outros.

A estreia do Pantanal no Campeonato Estadual acontece no domingo (18), às 16h, no Estádio Jacques da Luz, contra o Operário FC, em partida antecipada da sétima rodada por solicitação dos clubes. A primeira rodada acontece no fim de semana seguinte e o Tricolor recebe o EC Águia Negra, dia 24, em Campo Grande.

Na Copa do Brasil, o time campo-grandense aguarda a definição entre Ji-Paraná, de Rondônia, ou Independente, do Acre.

