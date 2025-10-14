Com falhas da zaga, Brasil toma virada e sofre derrota histórica para o Japão

Pela primeira vez na história do futebol, a Seleção Brasileira foi derrotada pelo Japão e o fato histórico aconteceu nesta terça-feira, dia 14 de outubro, no amistoso prepatório para a Copa do Mundo de 2026.

Os comandados de Carlo Ancelotti, que resolveu mudar a equipe que enfrentou a Coreia do Sul na semana passada, chegaram a abrir dois a zero no placar com gols do lateral Paulo Henrique e do atacante Martinelli.

No entanto, na segunda etapa, os japoneses precisaram de apenas 20 minutos e diversas falhas do sistema defensivo da seleção - principalmente de Fabrício Bruno e Hugo Souza, para garantir a virada histórica e fechar o duelo em 3 a 2.

Minamino, Nakamura e Ueda balançaram as redes para a seleção japonesa.

Ancelotti ainda terá mais uma janela de testes neste ano. O Brasil volta a campo em novembro para mais dois amistosos, provavelmente contra Senegal e Tunísia, ambos na Europa.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda vai confirmar a data e os adversários oficialmente.

