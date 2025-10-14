Menu
Menu Busca terça, 14 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Com falhas da zaga, Brasil toma virada e sofre derrota histórica para o Japão

Comandados de Ancelotti abriram 2 a 0 ainda no primeiro tempo, mas erros culminaram na

14 outubro 2025 - 12h12Luiz Vinicius
Japoneses fizeram feito históricoJaponeses fizeram feito histórico   (Toru Hanai/Getty Images Sport)

Pela primeira vez na história do futebol, a Seleção Brasileira foi derrotada pelo Japão e o fato histórico aconteceu nesta terça-feira, dia 14 de outubro, no amistoso prepatório para a Copa do Mundo de 2026.

Os comandados de Carlo Ancelotti, que resolveu mudar a equipe que enfrentou a Coreia do Sul na semana passada, chegaram a abrir dois a zero no placar com gols do lateral Paulo Henrique e do atacante Martinelli.

No entanto, na segunda etapa, os japoneses precisaram de apenas 20 minutos e diversas falhas do sistema defensivo da seleção - principalmente de Fabrício Bruno e Hugo Souza, para garantir a virada histórica e fechar o duelo em 3 a 2.

Minamino, Nakamura e Ueda balançaram as redes para a seleção japonesa.

Ancelotti ainda terá mais uma janela de testes neste ano. O Brasil volta a campo em novembro para mais dois amistosos, provavelmente contra Senegal e Tunísia, ambos na Europa.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) ainda vai confirmar a data e os adversários oficialmente.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Adonias foi um dos convidados do Jogo das Estrelas em Campo Grande
Esportes
Rei do drible no futsal, Adonias já quer "voltar mais vezes" para Campo Grande
Falcão concedeu entrevista antes de entrar na quadra
Esportes
'Evento que aproxima muito', diz Falcão ao falar sobre as crianças em jogo festivo
Público lotou os setores de baixo do Guanandizão
Esportes
Público marca presença para acompanhar Falcão e amigos em jogo festivo no Guanandizão
Descobrir um talento vai muito além de 'só jogar'
Esportes
Buscar novos talentos no tênis de mesa 'é um trabalho difícil', diz presidente da FTTMS
Carlo Ancelotti na chegada da seleção brasileira a Tóquio
Esportes
Ancelotti faz oito mudanças para duelo com Japão; confira
França visita Islândia em busca de vaga antecipada na Copa; saiba onde assistir
Esportes
França visita Islândia em busca de vaga antecipada na Copa; saiba onde assistir
Campo-grandense é a melhor brasileira na Corrida do Pantanal 2025
Esportes
Campo-grandense é a melhor brasileira na Corrida do Pantanal 2025
Aos 15 anos, tenista brasileira conquista primeiro título profissional no circuito da ITF
Esportes
Aos 15 anos, tenista brasileira conquista primeiro título profissional no circuito da ITF
Ramon Dino faz história e conquista Mr. Olympia 2025
Esportes
Ramon Dino faz história e conquista Mr. Olympia 2025
Além de namorados, Calderano e Takahashi também fazem dupla na mista
Esportes
Sucesso de Calderano e Takahashi faz procura por tênis de mesa 'explodir' em MS

Mais Lidas

O caso aconteceu na noite de hoje
Polícia
AGORA: Homem é morto com três tiros na cabeça em Campo Grande
Luan foi morto com três tiros na cabeça
Polícia
Assassinado a tiros no Pedrossian teria se envolvido em briga e foi alvo de vingança
Luan Felipe Pereira Santana -
Polícia
Desentendimento por ex-namorada motivou execução de Luan no Pedrossian
Ladrão morreu logo após pular muro do pátio do Detran
Interior
Segurança impede furto no Detran, atira contra ladrões e mata um em Aparecida do Taboado