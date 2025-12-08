Com gol de Cristiano Ronaldo, Operário conquista Sul-Mato-Grossense Sub-17

O Operário conquistou o título do Campeonato Sul-Mato-Grossense Sub-17 ao golear o time do Náutico FC pelo placar de 4 a 0, no último sábado, dia 6. E teve gol de jogador com nome importante: Cristiano Ronaldo.

O atleta do Galo, que teve nome inspirado no craque português, foi um dos marcadores, ao lado de Pedrinho e Joás, que marcou duas vezes.

Com a conquista, o Operário garantiu o direito de disputar a edição da Copa do Brasil Sub-17 em 2026.

Na primeira partida, os times empataram em 2 a 2 em um jogo bastante equilibrado. Porém, no jogo da volta, o clube alvinegro não deu qualquer chance para os adversários e se mantiveram firme no propósito de buscar o título.

O placar foi construído ainda no primeiro tempo, abrindo uma vantagem de 3 a 0, e o segundo tempo serviu para garantir o quarto gol e sacramentar a goleada.

