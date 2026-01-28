Com gol de Gabi Zanotti, Corinthians vai à final da Copa das Campeãs

O Corinthians vai decidir no próximo domingo (1º de fevereiro) o título da Copa das Campeãs, primeiro Mundial de clubes feminino organizado pela Fifa. Nesta quarta-feira (28), a equipe brasileira avançou à final da competição após vitória suada contra o Gotham FC (Estados Unidos) por 1 a 0, com gol de BGabi Zannotti, marcado nos minutos finais. As hexacampeãs da Libertadores enfrentaram o time norte-americano – vencedor da Copa das Campeãs da Concacaf - no Gtech Commnity, estádio do Brentfort, em Londres.

“Isso foi um sonho de longos anos, trabalhando no Corinthians, esperando essa oportunidade para a gente provar mais uma vez o quanto a gente merece ser referência neste mundo inteiro. Acham que o Brasil não consegue, mas a gente vem e mostra que pode. A soberba precede a queda”, disse Zanotti sob forte emoção ao deixar o campo, após mudar a história do jogo.

A final será no próximo domingo (1º de fevereiro), às 15h (horário de Brasília), no estádio do Arsenal, o Emirates Stadium, em Londres. As Brabas medirão forças com a equipe vencedora da outra semi, na tarde de hoje (28), entre a equipe do Arsenal (Inglaterra), vencedora da Liga dos Campeões da Europa, e o ASFAR (Marrocos), que faturou o título da Liga dos Campeões da África na temporada passada.

No início do primeiro tempo, a equipe novaiorquina levou perigo ao gol de Lelê. Aos 4 minutos, a goleira do Timão defendeu bola desviada de cabeça por Jaedyn. Aos 16, Rose Lavelle teve a melhor chance de abrir o placar, em vacilo na saída de bola do Corinthians, mas ela chutou mal. No minuto seguinte, foi a vez das Brabas ameaçarem o gol de Berger: Gil Fernandes lançou para a atacante Jaque Ribeiro, que se livrou de duas defensoras ante de desferir uma bomba, mas a bola foi em cima da zaga.

Na sequência, a meio-campista Andressa Alves teve duas oportunidades de balançar a rede. Na primeira, ela arriscou de fora da área, obrigando a goleira Berger a boa defesa em dois tempos. Depois, aos 21 minutos, a camisa 8 do Alvninegro puxou contra-ataque, após assistência de Gabi Zanotti, e quando estava prestes a chutar da entrada da pequena área foi bloqueada pela defesa do Gotham. O jogo seguiu equilibrado e foi para o intervalo sem gols.

Na segunda etapa, o Gotham foi mais ofensivo. Aos7 minutos, Purce dispara pela lateral direita e cruza na medida Katie Stengel que desviou para o gol, mas a bola triscou a trave pelo lado de fora. Com mais posse de bola, as norte-americanos foram empilhando chances de gol, que pararam na defesa bem armada do time paulista. Até que aos 37 minutos, Tamires cruza da esquerda para a atacante Gabi Zanotti, que acertou um lindo chute de canhota, abrindo o placar para as Brabas.

Em desvantagem, as norte-americanas pressionaram em busca do empate até o fim. E haja emoção! Em falta a favor das norte-americanas, Jaedyn Shaw chutou para fora, no último lance da partida. Melhor para o Corinthians, classificado para a primeira final do Mundial de clubes feminino.

