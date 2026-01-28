Menu
Menu Busca quarta, 28 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Esportes

Com gol de Gabi Zanotti, Corinthians vai à final da Copa das Campeãs

Brabas decidirão título no domingo contra vencedor Arsenal x ASFAR

28 janeiro 2026 - 18h55Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Gabi Zanotti fez o gol da vitóriaGabi Zanotti fez o gol da vitória   (Dylan Martinez/Reuters)

O Corinthians vai decidir no próximo domingo (1º de fevereiro) o título da Copa das Campeãs, primeiro Mundial de clubes feminino organizado pela Fifa. Nesta quarta-feira (28), a equipe brasileira avançou à final da competição após vitória suada contra o Gotham FC (Estados Unidos) por 1 a 0, com gol de BGabi Zannotti, marcado nos minutos finais. As hexacampeãs da Libertadores enfrentaram o time norte-americano – vencedor da Copa das Campeãs da Concacaf - no Gtech Commnity, estádio do Brentfort, em Londres.

“Isso foi um sonho de longos anos, trabalhando no Corinthians, esperando essa oportunidade para a gente provar mais uma vez o quanto a gente merece ser referência neste mundo inteiro. Acham que o Brasil não consegue, mas a gente vem e mostra que pode. A soberba precede a queda”, disse Zanotti sob forte emoção ao deixar o campo, após mudar a história do jogo.

A final será no próximo domingo (1º de fevereiro), às 15h (horário de Brasília), no estádio do Arsenal, o Emirates Stadium, em Londres. As Brabas medirão forças com a equipe vencedora da outra semi, na tarde de hoje (28), entre a equipe do Arsenal (Inglaterra), vencedora da Liga dos Campeões da Europa, e o ASFAR (Marrocos), que faturou o título da Liga dos Campeões da África na temporada passada.

No início do primeiro tempo, a equipe novaiorquina levou perigo ao gol de Lelê. Aos 4 minutos, a goleira do Timão defendeu bola desviada de cabeça por Jaedyn. Aos 16, Rose Lavelle teve a melhor chance de abrir o placar, em vacilo na saída de bola do Corinthians, mas ela chutou mal. No minuto seguinte, foi a vez das Brabas ameaçarem o gol de Berger: Gil Fernandes lançou para a atacante Jaque Ribeiro, que se livrou de duas defensoras ante de desferir uma bomba, mas a bola foi em cima da zaga.

Na sequência, a meio-campista Andressa Alves teve duas oportunidades de balançar a rede. Na primeira, ela arriscou de fora da área, obrigando a goleira Berger a boa defesa em dois tempos. Depois, aos 21 minutos, a camisa 8 do Alvninegro puxou contra-ataque, após assistência de Gabi Zanotti, e quando estava prestes a chutar da entrada da pequena área foi bloqueada pela defesa do Gotham. O jogo seguiu equilibrado e foi para o intervalo sem gols. 

Na segunda etapa, o Gotham foi mais ofensivo. Aos7 minutos, Purce dispara pela lateral direita e cruza na medida Katie Stengel que desviou para o gol, mas a bola triscou a trave pelo lado de fora. Com mais posse de bola, as norte-americanos foram empilhando chances de gol, que pararam na defesa bem armada do time paulista. Até que aos 37 minutos, Tamires cruza da esquerda para a atacante Gabi Zanotti, que acertou um lindo chute de canhota, abrindo o placar para as Brabas.  

Em desvantagem, as norte-americanas pressionaram em busca do empate até o fim. E haja emoção! Em falta a favor das norte-americanas, Jaedyn Shaw chutou para fora, no último lance da partida. Melhor para o Corinthians, classificado para a primeira final do Mundial de clubes feminino. 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Eduardo Cruz é um destaques da arbitragem sul-mato-grossense
Esportes
Assistente de MS é selecionado para integrar quadro profissional de arbitragem da CBF
Árbitros serão profissionalizados pela CBF
Esportes
CBF anuncia programa de profissionalização de árbitros de futebol
Campeonato acontece em abril na capital
Esportes
Campo Grande será palco de Torneio Centro-Oeste de Futebol de Mesa em abril
Equipes lutam pelo título da Copa do Brasil
Esportes
Times de MS conhecem adversários na primeira fase da Copa do Brasil
Vitor Gabriel é bicampeão brasileiro sub-8
Esportes
Top 2 do mundo, garoto de 7 anos desafia 15 enxadristas em Campo Grande
A participação é aberta às Escolas Públicas e Privadas
Educação
Levando educação no trânsito às escolas, Detranzinho abre inscrições na Capital
O caso aconteceu na noite de ontem
Esportes
Torcedor é morto por veículo da PM no estádio do Corinthians
Maxi Cuberas comanda o Fluminense e Filipe Luís técnico do Flamengo
Esportes
Fluminense e Flamengo fazem clássico neste domingo no Maracanã
Público acompanhou o primeiro jogo do campeonato, no último domingo, em Campo Grande
Esportes
Dez times entram em campo pela primeira rodada do Estadual neste sábado em MS
Estádio Laertão, em Costa Rica Foto: Divulgação/Prefeitura de Costa Rica
Interior
MPMS abre procedimento para fiscalizar segurança de torcedores no Estádio Laertão

Mais Lidas

A confusão aconteceu na tarde de hoje
Polícia
Adolescente é espancado a pauladas após bater em menino autista no Parque Ayrton Senna
Carro desviou de buraco e atingiu o motociclista
Trânsito
AGORA: Motorista desvia de buraco, atinge moto e mata motociclista no Jardim Seminário
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 28/1/2026
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 27/1/2026