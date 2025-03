Com gol nos acrÃ©scimos, Brasil vence ColÃ´mbia pelas EliminatÃ³rias da Copa

O Brasil conquistou uma vitória importante na noite desta quinta-feira (20), ao bater a seleção da Colômbia pelo placar de 2 a 1, jogando no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 13ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Os gols brasileiros foram marcados por Raphinha, logo no começo do confronto, enquanto Vinicius Júnior decretou a vitória já nos acréscimos do duelo. Luís Diaz foi o responsável pelo gol dos colombianos.

Com o resultado, a seleção brasileira assumiu a vice-liderança da classificação das Eliminatórias com 21 pontos conquistados. Já os colombianos ficaram na 6ª colocação com 19 pontos.

O próximo compromisso do Brasil é contra a líder Argentina, na próxima terça-feira (25), a partir das 20h (horário de Mato Grosso do Sul), no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

