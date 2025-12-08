Menu
Com goleada de 29 a 0, FC Pantanal fatura Sul-Mato-Grossense Feminino

Clube de Campo Grande vai disputar a Séria A3 do Brasileirão e a Copa do Brasil no ano de 2026

08 dezembro 2025 - 09h11Luiz Vinicius
FC Pantanal conquistou o título da temporadaFC Pantanal conquistou o título da temporada   (Rodrigo Moreira/FFMS)

O título que você leu, não está errado, é isso mesmo. No último sábado, dia 6, a equipe do FC Pantanal bateu o time do CE Aldeia Brejão, de Nioaque, pelo placar de 29 a 0 para conquistar o título do Campeonato Sul-Mato-Grossense Feminino.

Com a conquista, o Pantanal garante a participação em competições nacionais na temporada 2026 e vai disputar a Série A3 do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.

O FC Pantanal fez uma campanha perfeita ao vencer todos os jogos que disputou ao longo da competição. O segundo colocado, Corumbaense FC perdeu na última rodada, enquanto o Taveira ficou em terceiro.

Responsável pela entrega da premiação às campeãs, o diretor de competições da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), reforçou a necessidade de se manter o trabalho de incentivo ao futebol feminino desenvolvido pela entidade na gestão Estevão Petrallás.

"Os resultados e até os problemas que tivemos durante a competição mostram isso que já está sendo feito com a implantação de novas competições na base, como o Sub-15 e Sub-17. Precisamos abrir espaço e oferecer condições para novas atletas e até para dirigentes nos clubes. Parabéns ao Pantanal que inicia um projeto vencedor no feminino e ao CEAB de Nioaque que, mesmo sofrendo goleadas, se manteve firme até o fim", disse o dirigente.

