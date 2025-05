Com ingresso a R$ 20, Operário quer continuar sonhando com vaga na Série D

Faltando sete jogos para o final da fase de grupos da Série D, o Operário tenta retomar o caminho das vitórias e sonhar com a classificação para a próxima fase. O próximo desafio é neste sábado (31), contra o líder do grupo Inter de Limeira.

Atualmente, o clube de Campo Grande está na sétima colocação com cinco pontos somados, enquanto o time do interior de São Paulo está com 11 pontos.

Uma vitória colocaria o time alvinegro próximo dos líderes e ainda acirraria a briga pela classificação.

Na última rodada, o Operário sofreu um revés de 3 a 1 para o vice-líder Cascavel, jogando fora de casa. Para tentar se recuperar, o clube fez nova promoção para atrair os torcedores: ingressos a R$ 20 e comprando mais de um, cada um sai a R$ 15.

O confronto está marcado para às 15h, no Estádio Jacques da Luz, na Moreninha. Os ingressos podem ser adquiridos por aqui.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também