Com Jacques da Luz sediando outro jogo, Operário fechará Série D no interior

O Operário não terá o Estádio Jacques da Luz para encerrar campanha no Campeonato Brasileiro Série D de 2023. O jogo diante da Ferroviária-SP está marcado para o próximo dia 22 de julho, às 17h (de MS). Com isso, a equipe viabilizou a mudança de jogo para o Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, distante a 71 km de Campo Grande.

O motivo é que, na mesma data, haverá etapa da Copa Assomasul de futebol amador. Em nota, o presidente do Clube, Nelson Antonio criticou a Funesp (Fundação Municipal de Esporte) da Prefeitura de Campo Grande por priorizar uma competição amadora.

"A direção Operariana buscou de todas as formas a permanência do jogo no Estádio Jacques da Luz, porém o presidente da Funesp deu prioridade a um campeonato amador em detrimento a uma competição nacional demonstrando mais uma vez o descaso com o futebol profissional de Campo Grande", disse em nota.

O jogo final já está com alteração confirmada no sistema da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A solicitação foi enviada nessa quinta-feira (13). Por ser a última rodada com todos os jogos do grupo simultâneos, não há a possibilidade de alteração na data.

Estádio Sotero Zarate, em Sidrolândia, será o palco do jogo final (Foto: Divulgação/Prefeitura de Sidrolândia)

Conforme informação do site EsporteMS, o Galo já sabia da indisponibilidade do estádio para esta data. Um ofício foi enviado no dia 23 de maio e assinado pelo representante Estevão Petrállas.

A reportagem do Campo Grande News contatou a Funesp para saber o posicionamento sobre a nota do Operário. Até o momento, não foi encaminhada nota de retorno.

Campanha do Operário - O time de Campo Grande está sem chances de se classificar para a segunda fase do Campeonato Brasileiro Série D. Neste sábado (15), enfrenta a Inter de Limeira, às 16h, no Estádio Barão de Serra Negra, em Limeira (SP), pela 13ª rodada. Em 12 jogos, com 36 pontos possíveis, o time fez apenas oito.

