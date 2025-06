Com mais de 800 atletas, Jogos da Melhor Idade começam nesta terça na Capital

Com diversas modalidades e muitos idosos-atletas, os Jogos da Melhor Idade começam nesta terça-feira (17) e seguem até o dia 19 de junho, em Campo Grande. São esperados cerca de 800 competidores, divididos nas delegações de 46 municípios.

Essa etapa contará com nove modalidades, seja individuais ou em duplas. As provas de atletismo acontecerão no Parque Olímpico Ayrton Senna, enquanto damas, dança de salão, dominó, malha, sinuca, tênis de mesa, truco e xadrez ocorrerão no Espaço Expo do Shopping Bosque dos Ipês.

A cerimônia de abertura está marcada para essa terça-feira, às 18h, no Espaço Expo do Shopping Bosque dos Ipês. Logo após, terá início a competição de dança de salão. As demais modalidades seguem no dia 18, das 8h às 17h, e no dia 19, das 8h às 12h.

A iniciativa busca oportunizar a participação de pessoas idosas em eventos esportivos no Estado e é referência para outras unidades federativas do país.

A competição é organizada pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

