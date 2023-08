Com MS na disputa, Brasileiro Sub-18 de Atletismo começa nesta sexta-feira

Com 16 atletas representando Mato Grosso do Sul, o Campeonato Brasileiro Sub-18 de Atletismo começa nesta sexta-feira (11) e segue até domingo (13), na cidade de Aracaju, no Sergipe.

Mato Grosso do Sul competirá com atletas de sete clubes: Adac (Associação Desportiva Atletas de Cristo), Associação Sprint Social e Amams (Associação Master de Atletismo de Mato Grosso do Sul), de Campo Grande; Apev (Associação Ponta-Poranense Esporte É Vida), de Ponta Porã; ATA (Associação Três-Lagoense de Atletismo – Prof. Milton José da Silva), de Três Lagoas; Associação Guarani Kaiowá, de Amambai e LEMR (Liga Esportiva Municipal Rio-Pardense), de Ribas do Rio Pardo.

As provas vão definir a seleção que representará o país no Campeonato Ibero-Americano Sub-18, que acontecerá de 15 a 17 de setembro, em Lima, capital do Peru.

De acordo com critérios da CBAt, serão chamados 20 atletas mais bem colocados no Ranking Ibero-Americano, no máximo dois por prova individual. Será considerado o período de 1 de janeiro a 13 de agosto e o ranking será extraído da World Athletics.

