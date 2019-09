Com nova estrutura, Cefat já está entre as melhores do país

Atendendo a 400 crianças a nova sede do Centro de Formação de Atletas de Ginástica Artística (Cefat), Professora Rose Rocha, foi inaugurada em 28 de agosto de 2018. O novo espaço garantiu mais estrutura aos alunos do centro e com os investimentos da prefeitura o local que já considerado uma referência para o Brasil.

“A mudança foi da água para o vinho e hoje, o Cefat, é um dos melhores locais com treinamento de ginástica artística oferecido no Brasil de forma gratuita”, explicou a coordenadora do, Elaine Nagano, membro da Confederação Brasileira de Ginástica.

O Cefat atende 400 crianças entre meninos e meninas, com 22 profissionais especialistas para atender os jovens onde participam de oficinas desde a iniciação até o treinamento de aperfeiçoamento. Conforme o diretor-presidente da Funesp, Rodrigo Terra, o local não é referência apenas pela estrutura e também se destaca pelo quadro de profissionais.

“Esse prédio é super adequado, com climatizadores, equipamentos novos e salas apropriadas. Hoje, além de uma equipe considerada uma das melhores do Brasil do ponto de vista de recursos humanos possuiu o espaço e os equipamentos de primeiro mundo. Esse centro de formação já é considerado um dos melhores do Brasil, seja público ou privado, visando não só a formação de atletas, mas a formação de cidadãos de bem, de respeito e responsabilidade”, disse Terra.

Cefat – Avenida Costa e Silva, 2.371, Vila Maciel – Bairro Pioneiros.

