Com ouro de Caio Bonfim, Brasil tem melhor desempenho em Mundial de Atletismo

Uma semana após conquistar a prata nos 35 km, o brasileiro Caio Bonfim subiu no pódio mais uma vez no Mundial de Atletismo 2025, em Tóquio. Na noite dessa sexta-feira (19), ele venceu os 20 km da marcha atlética, garantindo a medalha de ouro.

Com o feito, Bonfim se tornou o atleta brasileiro com mais pódios na história dos Mundiais, agora com quatro medalhas: bronze nos 20 km em 2017 (Londres) e 2023 (Budapeste), prata nos 35 km em 2025 e o inédito ouro nos 20 km, também em 2025.

Após a vitória, ele emocionou-se ao lembrar da esposa: “A aliança caiu no terceiro quilômetro. Pensei: só serei perdoado se ganhar o ouro. Essa medalha é para ela. Ela mandava mensagem todo dia: ‘Acredita’”, contou em entrevista ao SporTV.

Nesta edição o Brasil também subiu ao pódio com Alison dos Santos, o Piu, prata nos 400 metros com barreiras. Com três medalhas até agora, a delegação brasileira atinge seu melhor desempenho da história em Mundiais de Atletismo, superando a campanha de Sevilha 1999 (duas pratas e um bronze).

Caio se junta a Fabiana Murer (2011) e ao próprio Piu (2022) como os únicos campeões mundiais do atletismo brasileiro.

