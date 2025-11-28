Com Pantanal SAF em comum, casal de MS divide torcida para Palmeiras e Flamengo

Palmeiras e Flamengo farão, mais uma vez, a final da Copa Libertadores, dessa em Lima, no Peru, neste sábado, dia 29. E muitos torcedores se deslocaram até a capital peruana para acompanhar esse duelo brasileiro, inclusive, um casal sul-mato-grossense que torce para os dois clubes.

Mas muito, além disso, eles dividem um amor em especial: a torcida pelo Pantanal SAF, time de Mato Grosso do Sul, que está na elite do futebol estadual - vale ressaltar que Gilmar Ribeiro, o Mazinho, é presidente do clube e a esposa Sandra Medeiros Valêncio é torcedora assídua.

Levando adiante as cores do clube sul-mato-grossense, dessa vez Gilmar estará do lado da torcida do Flamengo, enquanto Sandra ficará no setor destinado a torcedores do Palmeiras. Mas e como fica essa relação nessas horas? Dá briga? Segundo Mazinho, até saem umas discussões, mas logo os ânimos se acalmam.

"Já estamos juntos há 13 anos, mas nos dias de jogos cada um torce para o seu time, a rivalidade fica somente durante os jogos, mas zoação às vezes acaba em pequenas discussões que resolve logo", disse.

Porém, isso não interfere no companheirismo que ambos possuem quando o assunto é futebol. Gilmar relata para o JD1 Notícias que já esteve com Sandra acompanhando jogos do Palmeiras e ela também já o acompanhou em jogos do Flamengo. E nessa paixão pelo futebol também surgiu o amor pelo Pantanal SAF.

"Somos apaixonados por futebol, inclusive temos um time em comum que é o Pantanal do MS no qual sou o presidente. Já acompanhei ela nos jogos do Palmeiras e ela também já assistiu vários jogos do flamengo comigo, só quando os dois se enfrentam que se dividimos as cores", comentou.

Saindo de Campo Grande na terça-feira, o casal vive a expectativa de acompanhar mais um jogão entre os dois clubes.

"Eu acredito que vai ser um grande jogo, mas o Flamengo vive um melhor momento, apesar de não contar com o Pedro, que faz muita falta. O Flamengo tem mais qualidades para vencer o jogo, e claro que a Sandra, minha esposa, pensa diferente, ela acredita que o Palmeiras abriu mão do Campeonato Brasileiro para se preparar e vencer a Libertadores".

