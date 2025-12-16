Com Raphinha fora do pódio, Dembélé é eleito melhor do mundo pela FIFA

O atacante Ousmane Dembélé, do Paris Saint-Germain, foi eleito o melhor jogador do mundo pelo prêmio The Best da FIFA, em cerimônia realizada nesta terça-feira, em Doha, no Catar.

Raphinha, atacante brasileiro, ficou fora do pódio, que foram ocupados por Lamine Yamal, do Barcelona, e de Kylian Mbappé, do Real Madrid, fechando o top-3 da premiação.

"Queria agradecer aos meus colegas de equipe. Foi um ano fantástico, seja individual ou coletivamente. Gostaria de agradecer à minha família que sempre me apoiou e ao PSG que nos deu este ano fantástico. Quero agradecer ao senhor presidente (Infantino) e espero no ano que vem voltar a receber este prêmio", disse o atacante durante o discurso.

Aos 28 anos, Dembélé se consolida como melhor do mundo após vencer a Champions League, o Campeonato Francês e a Copa da França pelo PSG.

Na temporada 2024/25, o atacante fez 35 gols e 14 assistências em 53 partidas.

