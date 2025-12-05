Menu
Esportes

Com recorde de inscritos, programação da 'Bonito 21K' começa nesta sexta

A edição 2025 reúne 2.870 atletas e inaugura novo percurso na maior prova de corrida do interior de MS

05 dezembro 2025 - 11h36Sarah Chaves, com informações da assessoria
A 11ª edição da Bonito 21K começa nesta sexta-feira (5) com recorde histórico de inscritos e expectativa de movimentar milhares de pessoas no principal evento esportivo de Bonito e um dos maiores de Mato Grosso do Sul. A programação inicia com entrega de kits e ativações na arena da Praça da Liberdade, das 13h às 22h.

No sábado (6), os kits serão entregues das 9h às 13h, e após a prova haverá show com Chicão Castro. A Bonito 21K é homologada pela CBAt e distribui R$ 20 mil em premiação na meia maratona, além de troféus por faixa etária e medalhas para todos os participantes. Inscrições encerradas.

Em 2025, a prova alcançou 2.870 atletas confirmados nos percursos de 5 km, 10 km e meia maratona, consolidando-se como a maior corrida do interior do Estado. O crescimento expressivo também impulsionou melhorias: a edição inaugura um novo percurso, pensado para otimizar a logística urbana e aprimorar a experiência dos corredores.

Neste ano, a prova ganhou ainda mais visibilidade ao ser selecionada pela Olympikus para integrar a lista das 50 corridas escolhidas para celebrar os 50 anos da marca. “Escolhemos experiências autênticas, que inspiram participação e essa energia única do corre”, afirma Bianca Dallegrave, gerente de marketing da Olympikus.

O impacto do evento já é sentido na economia local, a ocupação hoteleira ultrapassou 95%, com expectativa de reunir mais de 7 mil pessoas no fim de semana. “A Bonito 21K consolida Mato Grosso do Sul como um estado preparado para receber grandes provas e evidencia Bonito para além das belezas naturais, como um destino propício ao esporte”, destaca Bruno Wendling, diretor-presidente da Fundtur.

Mesmo em expansão, a prova mantém compromisso ambiental. Além de ser evento lixo zero, é a primeira corrida de MS com selo carbono neutro. “Batemos um novo recorde de participantes e seguimos crescendo com responsabilidade, honrando o lugar onde estamos”, afirma Kassilene Cardadeiro, organizadora.

O tetracampeão Glenison Gilbert de Carvalho tenta defender o título diante do olímpico Franck Caldeira, campeão da São Silvestre, do Pan e da Maratona de Campo Grande. Os dois enfrentam ainda o queniano Dismas Nyabira Okioma. No feminino, o destaque é a paraguaia Nancy Diaz Gonzalez.

 

