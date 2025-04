Com time na zona de rebaixamento do Brasileirão, Santos demite técnico Pedro Caixinha

Pedro Caixinha deixou o comando técnico do Santos nesta segunda-feira (14). A diretoria do clube paulista decidiu encerrar o vínculo com o português um dia após o 'peixe' conhecer a segunda derrota no Campeonato Brasileiro, durante a tarde de domingo (13), no Maracanã, o time foi derrotado pelo Fluminense por 1 a 0.

Em nota, o clube anunciou ainda a saída de outros profissionais. Os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman, deixam o time.

Sem vencer até o momento e com apenas um ponto somado, o Santos ocupa o 18º lugar na competição, na zona de rebaixamento para a segunda divisão. O auxiliar técnico César Sampaio assume interinamente o time, que na quarta-feira encara o Atlético-MG na Vila Belmiro, às 20h30 (horário de MS).

"O Santos Futebol Clube informa que o técnico Pedro Caixinha não comanda mais o time profissional. Junto com ele deixam o Clube os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiros José Belman. O auxiliar técnico César Sampaio assume interinamente. A diretoria agradece ao profissional e deseja sucesso na continuidade de sua carreira", diz a nota do clube.

Pedro Caixinha chegou em janeiro e disputou 16 partidas. Foram seis vitórias, três empates e sete derrotas, caindo na semifinal do Campeonato Paulista para o Corinthians.

