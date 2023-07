Com três de Ary Borges, Brasil goleia Panamá na estreia da Copa do Mundo Feminina

O Brasil tirou o peso das costas da estreia na Copa do Mundo Feminina, na manhã desta segunda-feira (24), ao vencer o Panamá de goleada pelo placar de 4 a 0, com direito a três gols de Ary Borges. Bia Zaneratto também marcou.

Na próxima rodada, a seleção brasileira encara o rival mais difícil do grupo, a França. A partida acontece no sábado (29), às 6h (horário de Mato Grosso do Sul).

A seleção comandada Pia Sundhage não encontrou dificuldades na partida e pouco levou sustos ao longo dos 90 minutos. Muito pelo contrário, mandou e ditou o ritmo do confronto a todo tempo.

E não demorou muito para que Ary Borges começasse o seu show particular. No primeiro gol, ela aproveitou um cruzamento vindo da esquerda e sozinha, cabeceou no canto da goleira do Panamá.

O segundo gol também mostrou o faro da artilheira. Em novo cruzamento da esquerda, Ary cabeceou, mas a goleira defendeu e no rebote, ela mesmo aproveitou e balançou as redes.

Já no segundo tempo, foi a vez de Bia Zaneratto marcar seu primeiro gol na Copa. Tamires lançou Debinha na esquerda, a camisa 9 tabelou bonito com Adriana e cruzou. Ary Borges recebeu na frente do gol e rolou para Bia Zaneratto soltar a bomba e aumentar o placar.

E para fechar o confronto, Ary voltou a marcar. Geysa fez ótimo cruzamento pela esquerda e encontrou a atacante livre na área para cabecear debaixo das pernas da goleira.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também