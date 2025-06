Com visita de analistas, Comercial tenta dar mais um passo para virar SAF

Vivendo uma situação financeira delicada e estando na divisão inferior do Campeonato Estadual, o Comercial recebeu analistas e especialistas para dar mais um passo para avançar na mudança para SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

O estudo de viabilidade econômica, um processo de análise minuciosa realizado pela empresa interessada em auxiliar o Comercial, segue em andamento, tanto que integrantes da diretoria estiveram envolvidos em diversas reuniões ao longo da semana.

Um investidor já está com toda a documentação em mãos e analisa o cenário para saber se segue ou não com o projeto de recuperação do clube por meio de ingestão de recursos financeiros. O clube aguarda com cautela a resposta.

"O que me deixa mais tranquilo é que eles estão totalmente focados no Comercial, e nós entregamos toda a documentação necessária para que possam analisar minuciosamente se o investimento vale a pena ou não. Mantemos conversas diárias. Confesso que estou ansioso, porque precisamos levar o Comercial de volta à Série A do Estadual, mas é preciso ter paciência e aguardar a resposta desse investidor, que é muito importante para nós", destacou o presidente do clube, Marlon Brandt.

Enquanto a questão da SAF é resolvida por uma frente, a equipe trabalha em outra situação que é a montagem do elenco para a disputa da Série B do Campeonato Estadual, previsto para começar em agosto deste ano.

