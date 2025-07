Com vitória sobre a Argentina, o Brasil segue na liderança da Liga das Nações de Vôlei

Implacável, a seleção brasileira abriu o primeiro jogo da terceira semana da Liga das Nações Masculina de Vôlei com vitória sobre a Argentina por 3 sets a 1 (25-21, 25-23, 24-26 e 25-18), na madrugada desta quarta-feira (16), em Chiba, no Japão.

O maior pontuador do jogo foi Alan, com 20 pontos, sendo 18 de ataque, 1 de bloqueio e 1 de saque.

Sem se deixar abater pelo rival que parou a partida o máximo que pode através de pedidos de desafios, o Brasil manteve a vantagem confortável na casa dos quatro pontos até fechar o último set e o jogo em 25 a 18 com o ponto de Honorato.

Nesta fase, a equipe de Bernardinho se manteve na liderança com 23 pontos. Seguem o segundo e terceiro lugar a Polônia com 18 pontos e Itália com 17. Assim o Brasil se mantém classificado para a fase final que contará com as oito melhores seleções.

O Brasil ainda encara o Japão, na sexta-feira (18), às 7h20, Turquia, no sábado (19), às 3h30, e Alemanha, no domingo (20), às 2h30. Todos os horários são de Brasília.

