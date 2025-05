Com vitória sobre o Uberlândia, Operário garante classificação temporária na Série D

O Operário de Campo Grande venceu de virada por 3 a 2 o Uberlândia-MG na casa dos mineiros pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro no sábado (3).

Wendel, Bambelo e Tássio marcaram os gols alvinegros, com Guilherme Paiva abrindo o placar e Tchê Tchê marcando o segundo.

A rodada termina neste domingo (4), com Goiatuba-GO e Itabirito-MG. Com a vitória, o Galo soma agora quatro pontos e entra, provisoriamente, na zona de classificação.

No próximo sábado (10), o Operário faz seu segundo jogo em Campo Grande. No Estádio Jacques da Luz, às 15h, recebe o Itabirito. Já o Uberlândia busca recuperação contra o Goiatuba, mais uma vez no Parque do Sabiá, às 17h (MS).

