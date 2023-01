Comerário: maior clássico do futebol de MS acontece neste domingo

O ano começou e com ele o início do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. Já neste fim de semana, a disputa é entre Comercial x Operário, que promete ser um jogaço. Considerado o maior clássico do futebol de MS, o "Comerário" acontece neste domingo (29), às 15h, no Estádio Jacques da Luz. As vendas dos ingressos já estão abertas.

Com realização da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, o jogo também conta com participação do Eden Lounge, que é quem está responsável pela logística e venda dos ingressos. Com grandes expectativas para a disputa entre os dois maiores times do Estado, o espaço de atrações fará ainda uma abertura oficial do jogo.

"Neste sábado (28), teremos nossa tradicional feijoada, mas essa será especial. Faremos o lançamento do jogo com a 'Feijoada do Comerário', e quem for uniformizado com a camiseta dos times, não pagará couvert e ainda vai ganhar um chopp", destacou Fabiano Rodrigues, do Eden.

O valor do ingresso está em R$ 15,00 (meia) e R$ 30,00 (inteira), e podem ser adquiridos no Eden Lounge, localizado na Av. Arquiteto Rubens Gil de Camillo, 20, na Chácara Cachoeira, ou no Gugu Lanches. Mais informações: (67) 98126-6929. Acompanhe o lançamento pelo Instagram!

Jogos

Segundo a tabela do Campeonato Estadual, além do Comerário, neste domingo (29), o Estádio Jacques da Luz irá receber também as partidas entre Comercial e Coxim AC, dia 1º de fevereiro, e Operário contra o Costa Rica EC, no dia 5 do mesmo mês.

