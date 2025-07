Comercial apresenta nova comissão técnica mirando voltar a elite do futebol de MS

O Comercial é um dos times que disputará a Série B do Campeonato Sul-Mato-Grossense neste ano e durante a quarta-feira (30), apresentou a nova comissão técnica que terá a missão de colocar o time de volta a divisão de elite.

Quem estará na beira dos gramados é treinador Tiago Batizoco, que retorna ao clube após nove anos, quando teve sua primeira passagem como comandante da equipe.

A comissão técnica colorada para a competição tem o auxiliar-técnico Carlinhos Santos, preparadores físico Elison Bolão e Rafael Santana, preparador de goleiros Telo, fisioterapeuta Wesley Minghin, analista de desempenho Miguel Lauro e os mordomos Lúdio e Mestre Kid. Mateus Sabatine é diretor-executivo.

Conforme o cronograma da equipe, os atletas devem chegar a Campo Grande até o próximo domingo (3), para iniciar os treinos na segunda-feira (4).

A estreia do Comercial na Série B está marcada para o dia 31 de agosto, fora de casa, contra a AA Bataguassu.

