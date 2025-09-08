Comitiva busca com a CBF recolocar futebol de MS nos trilhos da elite

Comitiva sul-mato-grossense esteve reunida com Samir Xaud, presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) na última quinta-feira, dia 4 de setembro, no Rio de Janeiro, para debater detalhes e adotar estratégias para recolocar o futebol de Mato Grosso do Sul nos trilhos da elite do país.

O encontro teve como ênfase particular a implementação de mudanças que possam impactar diretamente Mato Grosso do Sul, potencializando suas estruturas e talentos locais.

Liderada por Guto Dobes Filho, empresário e investidor do Pantanal SAF, o grupo também contou com a presença de Gilmar Ribeiro, presidente do Pantanal SAF, Julio Brant, assessor especial do Governo do Estado; e Lucas Dolzan, Diretor Executivo da Federação de Futebol de MS.

No encontro, Guto lembrou os três projetos aprovados pela Lei de Incentivo ao Esporte, que tornaram o Pantanal o primeiro clube de Mato Grosso do Sul autorizado a captar recursos oriundos da destinação de impostos de pessoas jurídicas interessadas em ajudar o futebol a crescer no Estado, com sustentabilidade e apoio a crianças carentes e seus familiares.

A visita reforça a articulação política e institucional de Mato Grosso do Sul na esfera esportiva nacional, abrindo caminhos para futuras parcerias e projetos que visem a modernização e o fomento do futebol e do desenvolvimento em todas as regiões do estado.

