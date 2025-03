Competição amadora na periferia de Campo Grande inova com VAR

No próximo domingo (30), quatro equipes entram em campo pelas semifinais da 2ª Copa América Estadual de Futebol de 7 Feminino com uma novidade: a utilização do recurso do árbitro de vídeo (VAR).

As partidas serão realizadas no Campo Depósito Casarão Nova Lima, em Campo Grande, a partir das 9h. A primeira semifinal será entre Misto e Panteras, enquanto Hórus Aquidauana e Resenha se enfrentam na sequência, às 10h. As equipes vencedoras garantem vaga na grande final do torneio.

O responsável pela competição, André Oliveira, destacou que a introdução do VAR será feita de forma experimental, utilizando recursos já disponíveis nas transmissões dos jogos. "É um projeto de inserção ainda. Um sistema oficial desse é muito caro, então é um projeto piloto, que tem seus prós e contras", explicou.

O sistema funcionará a partir das gravações das partidas, que permitirão a análise de lances duvidosos por um árbitro adicional. Além dos dois árbitros em campo, como determina o regulamento do futebol de 7, haverá um terceiro profissional responsável pelo VAR.

Cada equipe poderá solicitar até duas revisões por partida, obedecendo alguns critérios:

Apenas o treinador(a) ou, na ausência deste, a capitã poderá fazer a solicitação;

O pedido deve ser feito imediatamente após a jogada questionada, na próxima interrupção do jogo;

Caso a arbitragem confirme a decisão inicial no primeiro pedido, a equipe perde o direito à segunda solicitação.

Premiação

A 2ª Copa América Estadual de Futebol de 7 Feminino foi criada no ano passado e se consolidou no calendário esportivo estadual.

A equipe campeã receberá uma premiação de R$ 2 mil, enquanto a vice-campeã levará R$ 1 mil. A terceira colocada ficará com R$ 500. Além disso, a artilheira e a goleira menos vazada da competição receberão um prêmio individual de R$ 100 cada.

